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Трайнин Лев Абрамович
Трайнин Лев Абрамович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.1936
Пол
Мужской
Отец
Трайнин Абрам Саулович
1898 г.р.
Мать
Трайнина (Моносова) Мария Лейба-Янкелевна (Львовна)
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1936
Отец:
Трайнин Абрам Саулович
Мать:
Трайнина Мария Лейба-Янкелевна (Львовна)
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