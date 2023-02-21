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Трайнин Лев Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1936

Отец: Трайнин Абрам Саулович

Мать: Трайнина Мария Лейба-Янкелевна (Львовна)

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