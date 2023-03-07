Бабина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Бабин Никифор Филиппов

Отец ребёнка: Бабин Филипп Анисимов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Бабин Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Бабин Филипп Анисимов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Катерина Филиппова

Отец ребёнка: Бабин Филипп Анисимов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Гликерия Филиппова

Отец ребёнка: Бабин Филипп Анисимов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Филипп Анисимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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