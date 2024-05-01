Кошкаров Вавила Киприянович
Место рожденияд. Киприянова Уватской волости
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Кокшаров (Кокшар) Киприян (Киприянко) Осипович
Мать: не указана
д. Киприянова Уватской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Киприянова Уватской волости
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: Кошкарова Авдотья Аникеевна
д. Киприянова Уватской волости
ямщик
Смерть
Неизвестно