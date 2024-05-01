Кошкаров Вавила Киприянович 1640 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкаров Вавила Киприянович

Место рождения

д. Киприянова Уватской волости

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Кокшаров (Кокшар) Киприян (Киприянко) Осипович

Мать: не указана

д. Киприянова Уватской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкарова Авдотья Аникеевна

д. Киприянова Уватской волости
Рождение ребёнка
1699

Сын: Кошкаров Авдей Вавилович

Мать ребёнка: Кошкарова Авдотья Аникеевна

д. Киприянова Уватской волости
ямщик
Смерть
Неизвестно

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