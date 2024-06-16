Анохина (Тювина) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Тювина) Анна Семеновна

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Место рождения

Водолейка, Сергачский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

01.02.1881 ст.

Дата смерти

20.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1881 ст.

Отец: Тювин Семен Петрович

Мать: Тювина Мария Андреевна

Водолейка, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
29.05.1900 ст.

Муж: Анохин Кузьма Дмитриевич

Водолейка, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1904

Дочь: Марычева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Анохин Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.02.1907 ст.

Дочь: Марычева (Анохина) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Анохин Кузьма Дмитриевич

Водолейка, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1913 ст.

Сын: Анохин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Анохин Кузьма Дмитриевич

Смерть
20.10.1957
Водолейка, Сергачский уезд, Нижегородская губерния

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