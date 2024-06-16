Анохина (Тювина) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения01.02.1881 ст.
Дата смерти20.10.1957
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1881 ст.
Отец: Тювин Семен Петрович
Мать: Тювина Мария Андреевна
Бракосочетание
29.05.1900 ст.
Рождение ребёнка
?.01.1904
Дочь: Марычева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Анохин Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.02.1907 ст.
Дочь: Марычева (Анохина) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Анохин Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.06.1913 ст.
Сын: Анохин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Анохин Кузьма Дмитриевич
Смерть
20.10.1957