Мальцева (Галкина) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Галкина) Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

06.02.2015

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Галкин Михаил Семенович

Мать: Галкина Степанида Анфимовна

Рождение ребёнка
10.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.02.2015
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