Мальцева (Галкина) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти06.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
10.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.02.2015