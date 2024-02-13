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Якунин Александр Владимирович
Якунин Александр Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.1970
Пол
Мужской
Отец
Шапкин Анатолий Степанович
1948 г.р.
Мать
Шапкина Валентина Александровна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1970
Отец:
Шапкин Анатолий Степанович
Мать:
Шапкина Валентина Александровна
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