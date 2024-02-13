Якунин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1970

Отец: Шапкин Анатолий Степанович

Мать: Шапкина Валентина Александровна

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