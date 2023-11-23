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неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1855

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихвинский Афиноген Васильев

Рождение ребёнка
1810

Сын: Тихвинский Дмитрий Афиногенов

Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина Афиногенова

Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Тихвинская) Анна Афиногенова

Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Тихвинский Иван Афиногенов

Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Тихвинская) Надежда Афиногенова

Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова

Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев

Смерть
До 1855

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