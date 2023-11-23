неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Тихвинский Дмитрий Афиногенов
Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Екатерина Афиногенова
Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Тихвинская) Анна Афиногенова
Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тихвинский Иван Афиногенов
Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Тихвинская) Надежда Афиногенова
Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова
Отец ребёнка: Тихвинский Афиноген Васильев
Смерть
До 1855