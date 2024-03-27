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(Бареева) Гульбаида

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмеров Юнис

Рождение ребёнка
1833

Сын: Юнусов Юсип Сибиряк

Отец ребёнка: Ахмеров Юнис

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Юнусова) Бикзана

Отец ребёнка: Ахмеров Юнис

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Юнусова) Фатыма

Отец ребёнка: Ахмеров Юнис

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Юнусов Мифтяхетдин

Отец ребёнка: Ахмеров Юнис

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Юнусов Хайретдин

Отец ребёнка: Ахмеров Юнис

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Юнусова) Шамсия

Отец ребёнка: Ахмеров Юнис

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Юнусова) Арифя

Отец ребёнка: Ахмеров Юнис

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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