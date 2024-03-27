(Бареева) Гульбаида
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахмеров Юнис
Рождение ребёнка
1833
Сын: Юнусов Юсип Сибиряк
Отец ребёнка: Ахмеров Юнис
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Юнусова) Бикзана
Отец ребёнка: Ахмеров Юнис
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Юнусова) Фатыма
Отец ребёнка: Ахмеров Юнис
Рождение ребёнка
1845
Сын: Юнусов Мифтяхетдин
Отец ребёнка: Ахмеров Юнис
Рождение ребёнка
1849
Сын: Юнусов Хайретдин
Отец ребёнка: Ахмеров Юнис
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Юнусова) Шамсия
Отец ребёнка: Ахмеров Юнис
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Юнусова) Арифя
Отец ребёнка: Ахмеров Юнис
Смерть
Неизвестно