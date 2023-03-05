(Иванова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1890

Дата смерти

20.02.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1929

Дочь: Никитина Таисия Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр

Афонино, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Алексей

Отец ребёнка: Иванов Пётр

Смерть
20.02.1972
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