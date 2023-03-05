(Иванова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1890
Дата смерти20.02.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1929
Дочь: Никитина Таисия Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Афонино, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Алексей
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Смерть
20.02.1972