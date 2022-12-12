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Швецов Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 14.09.1925 и 14.09.1927

Дочь: Антипова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Швецова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
?.08.1929

Дочь: Клюева Мария Антоновна

Мать ребёнка: Швецова Надежда Андреевна

Ручьёво, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Надежда Андреевна

Смерть
Неизвестно
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