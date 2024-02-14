Тимофеева (Павлова) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 24.11.1948
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.11.1948
Отец: Павлов Виктор Александрович
Мать: Павлова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Громов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Валерий
Рождение ребёнка
04.12.1968
Дочь: (Тимофеева) Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Тимофеев Валерий
Рождение ребёнка
Около 27.11.1973
Сын: Сорокин Владислав Вячеславович
Отец ребёнка: Сорокин Вячеслав
Рождение ребёнка
1979
Сын: Громов Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Громов Валерий