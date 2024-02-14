Тимофеева (Павлова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Павлова) Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 24.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.11.1948

Отец: Павлов Виктор Александрович

Мать: Павлова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Валерий

Рождение ребёнка
04.12.1968

Дочь: (Тимофеева) Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Тимофеев Валерий

Рождение ребёнка
Около 27.11.1973

Сын: Сорокин Владислав Вячеславович

Отец ребёнка: Сорокин Вячеслав

Рождение ребёнка
1979

Сын: Громов Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Громов Валерий

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