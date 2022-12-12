Енговатов Федот Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнговатов Федот Лукич

Енговатов Федот Лукич

avatar

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Енговатов Лука Прокопьев

Мать: Енговатова Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Енговатова Аксинья Федотова

Мать ребёнка: Енговатова Анна Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Енговатов Василий Федотов

Мать ребёнка: Енговатова Анна Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Енговатов Константин Федотов

Мать ребёнка: Енговатова Анна Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енговатова Анна Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close