Енговатов Федот Лукич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Енговатова Аксинья Федотова
Мать ребёнка: Енговатова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Енговатов Василий Федотов
Мать ребёнка: Енговатова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Енговатов Константин Федотов
Мать ребёнка: Енговатова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858