Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Круплянка, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Круплянка, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: не указана

Круплянка, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Круплянка, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанова Марина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Круплянка, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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