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Живаев Анатолий Федорович

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.09.1941

Дата смерти

05.07.1984

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1941

Отец: Живаев Федор Семенович

Мать: Живаева Анна Матвеевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
Около ?.10.1964
Керки, город, Керкинский район, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Средняя Азия, СССР
Род войск: Пограничные войска (47-й Керкинский пограничный отряд КСАПО) Керки - , город (с 1925) в Туркмении, Чарджоуская обл., на левом берегу Амударьи. Железнодорожная станция (Керкичи) и пристань (... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.07.1984
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Поражение электротоком | Работал электриком. При ремонте эл/проводки (в детском саду) кто-то включил рубильник в распределительном щитке.
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