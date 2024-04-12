Живаев Анатолий Федорович
Место рождения
Дата рождения19.09.1941
Дата смерти05.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1941
Отец: Живаев Федор Семенович
Мать: Живаева Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
01.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
Около ?.10.1964
Керки, город, Керкинский район, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Средняя Азия, СССР
Род войск: Пограничные войска (47-й Керкинский пограничный отряд КСАПО) Керки - , город (с 1925) в Туркмении, Чарджоуская обл., на левом берегу Амударьи. Железнодорожная станция (Керкичи) и пристань (... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.07.1984
Причина смерти: Поражение электротоком | Работал электриком. При ремонте эл/проводки (в детском саду) кто-то включил рубильник в распределительном щитке.