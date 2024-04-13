Фещенко (Смоленская) Екатерина Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1897
Венчались в селе Чулымское ныне Здвинского района. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.637]
Рождение ребёнка
08.11.1899
Отец ребёнка: Фещенко Марк Ефимович
Дата рождения из [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.116 стр. 29] [ГАНО. Д-156, оп.1, д.639]- метрика
Смерть
Неизвестно