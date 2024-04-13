Фещенко (Смоленская) Екатерина Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко (Смоленская) Екатерина Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1897

Муж: Фещенко Марк Ефимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Венчались в селе Чулымское ныне Здвинского района. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.637]
Рождение ребёнка
08.11.1899

Сын: Фещенко Михаил Маркович

Отец ребёнка: Фещенко Марк Ефимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения из [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.116 стр. 29] [ГАНО. Д-156, оп.1, д.639]- метрика
Смерть
Неизвестно

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