Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Семён Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Антонов
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Александр Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Антонов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Анна Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Антонов
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Аким Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Антонов
Смерть
Неизвестно