Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1833 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Семён Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Александр Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анна Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Аким Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Антонов

Смерть
Неизвестно
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