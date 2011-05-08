Матвеев Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1958

Дата смерти

08.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
16.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Лидия Алексеевна

Смерть
08.05.2011
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