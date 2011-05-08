Матвеев Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1958
Дата смерти08.05.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
16.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева Лидия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.2011