Чередова Агафья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Агафья Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Чередов Яков Аввакумов

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Чередов Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Чередов Яков Аввакумов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Чередов Яков Аввакумов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Яков Аввакумов

Смерть
Неизвестно
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