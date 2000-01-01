Чередова Агафья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Чередов Яков Аввакумов
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Чередов Яков Аввакумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Чередов Яков Аввакумов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно