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(Кичкина) ?
(Кичкина) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
1928
Пол
Женский
Отец
Кичкин Егор
1897 г.р.
Мать
Кичкина (Авдюхина) Агриппина
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Кичкин Егор
Мать:
Кичкина Агриппина
Смерть
1928
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