Семушин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семушина Агния
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
До 1922
Рождение ребёнка
До 1922
Рождение ребёнка
02.11.1922
Дочь: Семушина (Семушина) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Семушина Агния
Смерть
Неизвестно