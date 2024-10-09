Семушин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семушин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

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ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семушина Агния

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семушина Агния

Кузьминская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семушина Агния

Кузьминская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семушина Агния

Кузьминская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.11.1922

Дочь: Семушина (Семушина) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Семушина Агния

Кузьминская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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