Булгакова (Елагина) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Елагин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Виктор Игнатьевич
Отец ребёнка: Булгаков Игнат Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Игнатьевна
Отец ребёнка: Булгаков Игнат Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Игнатьевна
Отец ребёнка: Булгаков Игнат Федорович
Рождение ребёнка
06.04.1927
Отец ребёнка: Булгаков Игнат Федорович
Рождение ребёнка
18.01.1930
Дочь: Булгакова Валентина Игнатьевна
Отец ребёнка: Булгаков Игнат Федорович
Смерть
1971