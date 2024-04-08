Булгакова (Елагина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгакова (Елагина) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

KM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Елагин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Виктор Игнатьевич

Отец ребёнка: Булгаков Игнат Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Игнатьевна

Отец ребёнка: Булгаков Игнат Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Игнатьевна

Отец ребёнка: Булгаков Игнат Федорович

Рождение ребёнка
06.04.1927

Сын: Булгаков Егор Игнатьевич

Отец ребёнка: Булгаков Игнат Федорович

Рождение ребёнка
18.01.1930

Дочь: Булгакова Валентина Игнатьевна

Отец ребёнка: Булгаков Игнат Федорович

Смерть
1971

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