Фаткулин Нургалий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаткулин Нургалий

Фаткулин Нургалий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1962

Дочь: Шульгина Нафиса Нургалиевна

Мать ребёнка: Фаткулина Гульчира Ибатулловна

Рождение ребёнка
30.04.1968

Дочь: Санникова Анисия Нургалиевна

Мать ребёнка: Фаткулина Гульчира Ибатулловна

Рождение ребёнка
21.12.1974

Дочь: Квиткова Гульниса Нургалиевна

Мать ребёнка: Фаткулина Гульчира Ибатулловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.