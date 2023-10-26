Фаткулин Нургалий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1962
Дочь: Шульгина Нафиса Нургалиевна
Мать ребёнка: Фаткулина Гульчира Ибатулловна
Рождение ребёнка
30.04.1968
Дочь: Санникова Анисия Нургалиевна
Мать ребёнка: Фаткулина Гульчира Ибатулловна
Рождение ребёнка
21.12.1974
Дочь: Квиткова Гульниса Нургалиевна
Мать ребёнка: Фаткулина Гульчира Ибатулловна
Смерть
Неизвестно