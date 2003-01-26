Храменкова Матрена Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1914
Дата смерти26.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1914
Рождение ребёнка
22.08.1939
Дочь: Храменкова Дина
Рождение ребёнка
20.08.1944
Сын: Храменков Аркадий
Рождение ребёнка
15.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лабекин Василий Осипович
Смерть
26.01.2003