Храменкова Матрена Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храменкова Матрена Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1914

Дата смерти

26.01.2003

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

1939 г.р.
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1914

Отец: Храменков Абрам Яковлевич

Мать: Храменкова Анисия Моисеевна

Рождение ребёнка
22.08.1939

Дочь: Храменкова Дина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.08.1944

Сын: Храменков Аркадий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лабекин Василий Осипович

Смерть
26.01.2003
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