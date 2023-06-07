Дедова Степанида Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Дедов Савелий Петров
Отец ребёнка: Дедов Петр Акимов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Дедов Петр Акимов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Дедов Макар Петров
Отец ребёнка: Дедов Петр Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Петр Акимов
Смерть
До 1850
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино