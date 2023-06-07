Дедова Степанида Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Степанида Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Дедов Савелий Петров

Отец ребёнка: Дедов Петр Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Дедов Петр Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Дедов Макар Петров

Отец ребёнка: Дедов Петр Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Петр Акимов

Смерть
До 1850
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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