Шолик (Резниченко) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолик (Резниченко) Марфа Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шолик Андрей Романов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолик Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Шолик Андрей Романов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шолик Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Шолик Андрей Романов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шолик Андрей Романов

Рождение ребёнка
28.06.1922

Сын: Шолик Николай Андреевич

Отец ребёнка: Шолик Андрей Романов

Каип, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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