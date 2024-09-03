Шолик (Резниченко) Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шолик Андрей Романов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолик Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Шолик Андрей Романов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шолик Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Шолик Андрей Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шолик Андрей Романов
Рождение ребёнка
28.06.1922
Отец ребёнка: Шолик Андрей Романов
Каип, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно