Лаптева Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лаптев Иван Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лаптев Иван Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Лаптев Степан Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Лаптев Василей Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Афимья Павловна

Отец ребёнка: Лаптев Павел Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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