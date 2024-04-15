Лаптева Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лаптев Иван Павлович
Отец ребёнка: Лаптев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лаптев Иван Павлович
Отец ребёнка: Лаптев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Лаптев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Лаптев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Афимья Павловна
Отец ребёнка: Лаптев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно