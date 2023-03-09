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Бушуева Марфа Саввина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Бушуев Петр Артемиев

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
С 1908 по 1910 ст.
вдова ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 71/166/258
Смерть
Неизвестно
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