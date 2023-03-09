Бушуева Марфа Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Сын: Бушуев Петр Артемиев
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
С 1908 по 1910 ст.
вдова ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 71/166/258
Смерть
Неизвестно