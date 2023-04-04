Уткина (Уткина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина (Уткина) Мария

Место рождения

Горушка, Владимирская обл

Дата рождения

1907

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Васин Федор

Мать: не указана

Горушка, Владимирская обл
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Иван

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
21.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Иван

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Иван

Отец ребёнка: Уткин Иван

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Иван

Смерть
1962
Петушки, Владимирская обл
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