Уткина (Уткина) Мария
Место рожденияГорушка, Владимирская обл
Дата рождения1907
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Васин Федор
Горушка, Владимирская обл
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уткин Иван
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
21.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уткин Иван
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Иван
Отец ребёнка: Уткин Иван
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Иван
Смерть
1962
Петушки, Владимирская обл