Dueck Bernhard Johann
Место рождения
Дата рождения16.08.1837 ст.
Дата смерти28.10.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
16.08.1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в меннонитской колонии Мунтау (Молочанский меннонитский округ, ныне город Молочанск, Украина)
Рождение ребёнка
16.01.1863 ст.
Сын: Дик (Dyck) Иван (Johann) Борисович / Bernghard
Мать ребёнка: Thielmann Agatha Jacob
Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния
Бек-Булачи как место рождения указано в GranDMA, однако его родители жили всё время в Молочанском округе (Нойкирх, Мунтау, Фриденсфельд).
Смерть
28.10.1896 ст.
Фриденсдорф, Бердянский уезд, Таврическая губерния
В книге Альфреда Редекоппа "Якоб Тильман и Елена Крекер: история семьи и их потомков" написано, что он после смерти жены Агаты "страдал от удара, который частично парализовал его тело и речь".