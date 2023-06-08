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Dueck Bernhard Johann

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Место рождения

Молочанск

Дата рождения

16.08.1837 ст.

Дата смерти

28.10.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в меннонитской колонии Мунтау (Молочанский меннонитский округ, ныне город Молочанск, Украина)
Рождение ребёнка
16.01.1863 ст.

Сын: Дик (Dyck) Иван (Johann) Борисович / Bernghard

Мать ребёнка: Thielmann Agatha Jacob

Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния
Бек-Булачи как место рождения указано в GranDMA, однако его родители жили всё время в Молочанском округе (Нойкирх, Мунтау, Фриденсфельд).
Смерть
28.10.1896 ст.
Фриденсдорф, Бердянский уезд, Таврическая губерния
В книге Альфреда Редекоппа "Якоб Тильман и Елена Крекер: история семьи и их потомков" написано, что он после смерти жены Агаты "страдал от удара, который частично парализовал его тело и речь".

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