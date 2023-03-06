Тарасенкова Анисья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1854
Дочь: Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.04.1857
Сын: Тарасенков Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.09.1859
Дочь: Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.01.1862
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно