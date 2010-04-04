Скакалов Иван Иванович
Место рожденияСтарая Буда
Дата рождения18.11.1961
Дата смерти04.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1961
Старая Буда
Рождение ребёнка
22.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скакалова (Останина) Надежда Петровна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скакалова (Останина) Надежда Петровна
Санкт-Петербург
Смерть
04.04.2010
Старая Буда