Скакалов Иван Иванович 18.11.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скакалов Иван Иванович

Место рождения

Старая Буда

Дата рождения

18.11.1961

Дата смерти

04.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1961

Отец: Скакалов Иван Данилович

Мать: Скакалова (Лубская) Матрена Тимофеевна

Старая Буда
Рождение ребёнка
22.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скакалова (Останина) Надежда Петровна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скакалова (Останина) Надежда Петровна

Санкт-Петербург
Смерть
04.04.2010
Старая Буда

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