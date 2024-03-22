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(Altshul) Khana

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Место рождения

Starye Dorogi, Belarus

Дата рождения

1919

Дата смерти

19.01.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

1938 г.р.
1938 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gorelik Israel

Рождение ребёнка
11.06.1938

Дочь: (Gorelik) Tzilya

Отец ребёнка: Gorelik Israel

Рождение ребёнка
11.06.1938

Дочь: (Gorelik) Berta

Отец ребёнка: Gorelik Israel

Смерть
19.01.1942
Причина смерти: Холокост

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