(Altshul) Khana
Место рожденияStarye Dorogi, Belarus
Дата рождения1919
Дата смерти19.01.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gorelik Israel
Рождение ребёнка
11.06.1938
Дочь: (Gorelik) Tzilya
Отец ребёнка: Gorelik Israel
Рождение ребёнка
11.06.1938
Дочь: (Gorelik) Berta
Отец ребёнка: Gorelik Israel
Смерть
19.01.1942
Причина смерти: Холокост