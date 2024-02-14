Сулейманов Ильсуар
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.10.1952
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1952
Отец: Сулейманов Махмут
Рождение ребёнка
12.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2004