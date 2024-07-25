Чистяков Тимофей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти19.07.1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Чистяков Трофим Никифорович
Мать: Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Арсеней Тимофеевич
Мать ребёнка: Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Федосья Тимофеевна
Мать ребёнка: Параскева Алексеевна
Смерть
19.07.1803
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Параскева Алексеевна