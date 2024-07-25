Чистяков Тимофей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Тимофей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

19.07.1803

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Чистяков Трофим Никифорович

Мать: Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Арсеней Тимофеевич

Мать ребёнка: Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Чистяков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Федосья Тимофеевна

Мать ребёнка: Параскева Алексеевна

Смерть
19.07.1803
Рождение ребёнка
1805

Сын: Фома\\Фока Тимофеевич

Мать ребёнка: Параскева Алексеевна

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