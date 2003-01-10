Бых Владимир
Место рожденияПирятин, Украина
Дата рождения18.06.1935
Дата смерти10.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1935
Отец: Бых Сергей
Мать: Бых Мария Гавриловна
Пирятин, Украина
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
механик в райпотребсоюзе
Образование
Неизвестно
Березовая Рудка
средне техническое
Смерть
10.01.2003
Пирятин, Украина
Похороны
Неизвестно
Пирятин, Украина