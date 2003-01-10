Бых Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бых Владимир

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Место рождения

Пирятин, Украина

Дата рождения

18.06.1935

Дата смерти

10.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1935

Отец: Бых Сергей

Мать: Бых Мария Гавриловна

Пирятин, Украина
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
механик в райпотребсоюзе
Образование
Неизвестно
Березовая Рудка
средне техническое
Смерть
10.01.2003
Пирятин, Украина
Похороны
Неизвестно
Пирятин, Украина
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