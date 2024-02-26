Анна Андреева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Леонова Елизавета Косьмина (Чна)
Отец ребёнка: Кузьма Прокофьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Прокофьев (Ич)
Смерть
Неизвестно