Светкин Роман Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светкин Роман Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2014

Отец: не указан

Мать: Хансвярова Юлия Сергеевна

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