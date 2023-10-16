Цвиленева (Осипова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвиленева (Осипова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Николай Иванович

Мать: Осипова Цезарина

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Цвиленева Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Цвиленев Николай Иосифович

Рождение ребёнка
04.01.1884

Сын: Цвиленев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Цвиленев Николай Иосифович

Рождение ребёнка
18.11.1887

Сын: Цвиленев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Цвиленев Николай Иосифович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Филор Мария Николаевна

Отец ребёнка: Цвиленев Николай Иосифович

Смерть
Неизвестно
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