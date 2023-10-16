Цвиленева (Осипова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Николай Иванович
Мать: Осипова Цезарина
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Цвиленева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Цвиленев Николай Иосифович
Рождение ребёнка
04.01.1884
Сын: Цвиленев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Цвиленев Николай Иосифович
Рождение ребёнка
18.11.1887
Сын: Цвиленев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Цвиленев Николай Иосифович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Филор Мария Николаевна
Отец ребёнка: Цвиленев Николай Иосифович
Смерть
Неизвестно