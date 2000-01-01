Бабин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1969
Сын: Бабин Валерий Александрович
Мать ребёнка: Бабина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабина Людмила Александровна
Мать ребёнка: Бабина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабин Николай Александрович
Мать ребёнка: Бабина Юлия
Смерть
Неизвестно