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Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Федор Васильевич

Мать: Гликерия Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1885

Сын: Ермилов Константин Иванов

Мать ребёнка: Агафия Константинова

Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

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