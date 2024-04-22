Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Федор Васильевич
Мать: Гликерия Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Константинова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1885
Сын: Ермилов Константин Иванов
Мать ребёнка: Агафия Константинова
Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область