Гриценко (Паниматченко) Юлия Макаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.12.1908
Дата смерти?.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1904 по 1908
Рождение
Около 20.12.1908
Бракосочетание
Около 1933
Место жительства
Между 1938 и 1968
Рождение ребёнка
18.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриценко Ефим Дмитриевич
Смерть
?.11.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область