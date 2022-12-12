Гриценко (Паниматченко) Юлия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко (Паниматченко) Юлия Макаровна

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Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

Около 20.12.1908

Дата смерти

?.11.1989

Пол

Женский

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1904 по 1908
Покошичи, Чернігівська область
Рождение
Около 20.12.1908

Отец: Паниматченко Корнилий Григорьевич

Мать: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1933

Муж: Гриценко Ефим Дмитриевич

Место жительства
Между 1938 и 1968
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриценко Ефим Дмитриевич

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
?.11.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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