Силивирова (Стельмухова) Степанида Евтюхеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силивиров Виталий Мифодиевич
Отец ребёнка: Силивиров Мифодий (Фёдор)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Мифодиевна
Отец ребёнка: Силивиров Мифодий (Фёдор)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец.
Смерть
Неизвестно