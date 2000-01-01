Силивирова (Стельмухова) Степанида Евтюхеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силивирова (Стельмухова) Степанида Евтюхеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Стельмухов Евтей Кириллович

Мать: Стельмухова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силивиров Виталий Мифодиевич

Отец ребёнка: Силивиров Мифодий (Фёдор)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Мифодиевна

Отец ребёнка: Силивиров Мифодий (Фёдор)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силивиров Мифодий (Фёдор)

Работа или профессия
Неизвестно
Продавец.
Смерть
Неизвестно
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