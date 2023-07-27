(Ладыгина) Евфимия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти02.02.1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Ладыгин Михаил Савельевич
Мать: не указана
Смерть
02.02.1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 98... Показать все