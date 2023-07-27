(Ладыгина) Евфимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ладыгина) Евфимия Михайловна

(Ладыгина) Евфимия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

02.02.1888

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1852 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Ладыгин Михаил Савельевич

Мать: не указана

Смерть
02.02.1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 98... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.