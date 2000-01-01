Васильева (Куракина) Елизавета
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.04.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1930
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Куракина Прасковья
Россия
Рождение ребёнка
20.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Юрий
Рождение ребёнка
25.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Юрий
Россия, Орехово-Зуево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Юрий
Смерть
Неизвестно
Молоково
Пансионат