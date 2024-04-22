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Бурлаков Алексей Николаевич

Место рождения

Осока, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.02.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1936

Отец: Бурлаков Николай Федорович

Мать: Бурлакова Анастасия Степановна

Осока, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1961

Сын: Бурлаков Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Бурлакова Галина Васильевна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.07.1970

Дочь: Бурлакова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Бурлакова Галина Васильевна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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