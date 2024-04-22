Бурлаков Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1936
Рождение ребёнка
12.02.1961
Сын: Бурлаков Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Бурлакова Галина Васильевна
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.07.1970
Дочь: Бурлакова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Бурлакова Галина Васильевна
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область