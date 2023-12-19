Юрлова Зоя Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1938
Отец: Соснин Трофим Николаевич
Мать: Соснина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Душин Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1959
Дочь: Брякина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Душин Василий Иванович