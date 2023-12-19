Юрлова Зоя Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрлова Зоя Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1938

Отец: Соснин Трофим Николаевич

Мать: Соснина Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Душин Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Душин Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1959

Дочь: Брякина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Душин Василий Иванович

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