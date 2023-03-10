Чеснокова Наталья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеснокова Наталья Михайлова

Чеснокова Наталья Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Чеснаков Григорий Федотов

Отец ребёнка: Чесноков Федот

Рождение ребёнка
1809

Сын: Чеснаков Константин Федотов

Отец ребёнка: Чесноков Федот

Рождение ребёнка
1815

Сын: Чеснаков Иван Федотов

Отец ребёнка: Чесноков Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Федотова

Отец ребёнка: Чесноков Федот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Федот

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close