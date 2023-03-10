Чеснокова Наталья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Чеснаков Григорий Федотов
Отец ребёнка: Чесноков Федот
Рождение ребёнка
1809
Сын: Чеснаков Константин Федотов
Отец ребёнка: Чесноков Федот
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Чесноков Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Федотова
Отец ребёнка: Чесноков Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чесноков Федот
Смерть
Неизвестно