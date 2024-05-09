Федулин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1926

Сын: Федулин Иван Иванович

Мать ребёнка: Федулина (Фишова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
07.11.1929

Дочь: Анисимова (Федулина) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Федулина (Фишова) Анна Степановна

Смерть
Неизвестно

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