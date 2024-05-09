Федулин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1926
Мать ребёнка: Федулина (Фишова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
07.11.1929
Дочь: Анисимова (Федулина) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Федулина (Фишова) Анна Степановна
Смерть
Неизвестно