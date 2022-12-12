Кожемякин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожемякин Василий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1903
Дочь: Кожемякина Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Кожемякина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.05.1914
Дочь: Короткая Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Кожемякина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемякин Виктор Федорович
Мать ребёнка: Кожемякина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемякина Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Кожемякина Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно