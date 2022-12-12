Кожемякин Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожемякин Федор Васильевич

Кожемякин Федор Васильевич

avatar

Место рождения

Глушково, Глушковский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожемякин Василий Михайлович

Мать: не указана

Глушково, Глушковский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
27.01.1903 ст.

Жена: Кожемякина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.11.1903

Дочь: Кожемякина Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Кожемякина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.05.1914

Дочь: Короткая Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Кожемякина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемякин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Кожемякина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемякина Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Кожемякина Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close