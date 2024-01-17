Журавлёв Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Евгений Иванович
Мать ребёнка: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова (Журавлёва) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно