Журавлёв Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Евгений Иванович

Мать ребёнка: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Сергей Иванович

Мать ребёнка: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова (Журавлёва) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Михаил Иванович

Мать ребёнка: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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